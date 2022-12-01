Приговор алтайскому похитителю школьницы Лавкину оставили без изменения

Олег Лавкин. Фото ГУ МВД по Республике Алтай

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор жителю Бийского района Олегу Лавкину, который похитил и удерживал школьницу. Об этом сообщили в прокуратуре края.

Суд установил, что мужчина с июня по июль 2021 года наблюдал за 12-летней девочкой. Днем 31 июля 2021 года на проселочной дороге злоумышленник столкнул девочку с велосипеда, погрузил в кузов мотоблока и перевез в свою баню.

- На протяжении почти двух суток мужчина удерживал потерпевшую, угрожал убийством. Затем отпустил девочку, а сам скрылся. Во время расследования также было раскрыто другое преступление против половой свободы несовершеннолетней, совершенное осужденным в 2015 году, - сказали в прокуратуре.

Олег Лавкин проведет 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.