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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 13:27

Приговор алтайскому похитителю школьницы Лавкину оставили без изменения

Он удерживал девочку почти двое суток
Александра Сапожкова
Олег Лавкин. Фото ГУ МВД по Республике Алтай

Олег Лавкин. Фото ГУ МВД по Республике Алтай

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор жителю Бийского района Олегу Лавкину, который похитил и удерживал школьницу. Об этом сообщили в прокуратуре края.

Суд установил, что мужчина с июня по июль 2021 года наблюдал за 12-летней девочкой. Днем 31 июля 2021 года на проселочной дороге злоумышленник столкнул девочку с велосипеда, погрузил в кузов мотоблока и перевез в свою баню.

- На протяжении почти двух суток мужчина удерживал потерпевшую, угрожал убийством. Затем отпустил девочку, а сам скрылся. Во время расследования также было раскрыто другое преступление против половой свободы несовершеннолетней, совершенное осужденным в 2015 году, - сказали в прокуратуре.

Олег Лавкин проведет 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.