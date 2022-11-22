Пост главы Мамонтовского района в Алтайском крае занял Сергей Волчков

Нового главу выбрали 22 ноября Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае пост главы Мамонтовского района занял Сергей Волчков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Нового главу выбрали 22 ноября в ходе сессии районного совета депутатов. За Сергея Волчкова проголосовали единогласно – 17 из 17 присутствовавших народных избранников.

В правительстве отмечают, что у Сергея Волчкова в багаже большой стаж муниципальной службы – более 18 лет. Он занимал пост главы Мамонтовского района с 2017 года. Таким образом, в этом году его переизбрали уже во второй раз. Срок его полномочий составляет 5 лет.