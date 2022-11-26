В Славгороде 26 ноября побывал поезд Деда Мороза

Для детей была подготовлена развлекательная программа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде сегодня, 26 ноября, побывал поезд Деда Мороза. Об этом рассказала глава города Людмила Подгора.

- Впервые славгородцы встретили Поезд Деда Мороза! Несмотря на морозное утро - 26 градусов, повстречаться с волшебством, посетить передвижную резиденцию пришло несколько тысяч славгородцев разных возрастов, - пишет глава на своей странице во Вконтакте.

Напомним, ранее мы писали, что сказочный поезд успел побывать и в краевой столице. Подробнее о том, как встетили Деда Мороза в Барнауле, можно прочитать и посмотреть здесь.

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