Участниками ДТП стали четыре машины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пьяный мужчина украл «Газель» и попал на ней в массовое ДТП. Заявление об угоне в полицию написал владелец автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- По словам автовладельца, он отлучился буквально на несколько минут, оставив ключи в замке зажигания. Этим воспользовался 36-летний мужчина, житель одного из районов края, который сел за руль чужого авто, завел двигатель и уехал в неизвестном направлении, - пишет ведомство.

Ориентировку на мужчину получили все наряды полиции. Машину заметили на пересечении улиц Малахова и Юрина. Угонщик попытался скрыться и не реагировал на просьбы правоохранителей. В итоге машину все-таки остановили на проспекте Калинина. За рулем оказался пьяный мужчина 1985 года рождения. У него не было прав. Опьянение подтвердила медэкспертиза. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Также правоохранители установили, что угонщик стал участником массово ДТП. Столкнулись четыре автомобиля: «Ниссан Серена», КамАЗ, «Тойота Креста» и «Хундай Солярис». Возбуждено уголовное дело.

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