Барнаулец украл шоколадки, чтобы порадовать женщин, но обронил документ на месте преступления

Мужчину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили мужчину, который украл из магазина сладости и, убегая, обронил там борсетку с документами. Об этом рассказала Елена Сербова, старший помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

Преступление произошло 7 марта прошлого года. Мужчина пришел в один из магазинов и пока никто не видит взял с витрины 6 плиток шоколада массой 200 грамм. Затем аккуратно положил сладости в карман куртки и быстро пошел на выход, надеясь, что останется незамеченным.

Подозрительного покупателя увидел администратор магазина и попросил остановиться, чтобы вернуть похищенное. Барнаулец не отреагировал и быстро скрылся из торговой точки.

– Убегая, на месте совершения преступления мужчина оставил борсетку с личными документами на свое имя, – отметила Елена Сербова

Общая стоимость похищенных сладостей составила почти 400 рублей. Вскоре полицейские вышли на след жителя краевой столицы и задержали его.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он признался, что хотел взять шоколад для поздравления знакомых женщин с 8 Марта, а денег на покупку не было.

– С учетом совокупности всех обстоятельств, судом назначено наказание по ч.1 ст. 161 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года с возложением обязанностей без согласия специализированного органа не выезжать за пределы Барнаула и не менять постоянного места жительства, при этом являться на регистрацию не менее одного раза в месяц, – подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, по решению суда мужчина должен оплатить процессуальные издержки по делу на сумму более 23 тысяч рублей.

Ранее мы писали о другом необычном преступлении – в середине июля 28-летний житель Барнаула в одной из новостроек на Северном Власихинском проезде срезал с одного из пассажирских лифтов панель управления, лебедку и другие дорогостоящие импортные детали.

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