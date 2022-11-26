В Алтайском крае 26 ноября обещают до -25 градусов и небольшой снег

В Барнауле температура воздуха составит -23... -25 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 26 ноября будет прохладная погода. Столбики термометров покажут -20... -25 градусов, а по юго-востоку местами -14... -19 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Местами по юго-востоку небольшой снег. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - отмечают в Гидрометцентре.

В Барнауле температура воздуха составит -23... -25 градусов. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер будет дуть северный, его скорость составит 4-9 м/с. Ранее мы писали, что в конце ноября Алтайский край накроют сорокоградусные морозы.

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