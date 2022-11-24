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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:08

В конце ноября по Алтайскому краю ударят сорокоградусные морозы

Аномально холодная погода ожидается с 27 по 29 ноября
Антонина Лышова
Столбики термометров местами покажут -30... - 40 градусов

Столбики термометров местами покажут -30... - 40 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в конце ноября ожидается аномально холодная погода. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков с 27 по 29 ноября столбики термометров местами покажут -30... - 40 градусов. При этом сильных осадков в эти дни не ожидается.

Отметим, что уже в ночь 25 ноября станет холоднее. Температура воздуха составит -22.. - 27 градусов. Днем потеплеет до -13... -18 градусов, а местами по югу до -6...-11 градусов. На большей части территории пройдет небольшой, по югу умеренный снег. На дорогах местами возможны снежные заносы.

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