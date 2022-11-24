Глава Республики Алтай ответил на вопросы жителей во время прямой линии

Олег Хорохордин. Скриншот трансляции прямой линии на ГТРК «Горный Алтай»

Прямая линия с главой Республики Алтай прошла сегодня, 24 ноября. Олег Хорохордин во время прямого эфира ответил на вопросы жителей региона.

Отметим, что большая часть обращений была связана с запуском сотовой связи в отдельных районах, газификацией, строительством социальных объектов, ремонтом дорог, работой общественного транспорта. На те вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут обязательно предоставлены письменные ответы.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию 2 декабря. Трансляция будет доступна на площадках крупнейших региональных СМИ.

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