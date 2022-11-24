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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:02

Глава Республики Алтай ответил на вопросы жителей во время прямой линии

Она состоялась 24 ноября
Антонина Лышова
Олег Хорохордин. Скриншот трансляции прямой линии на ГТРК «Горный Алтай»

Олег Хорохордин. Скриншот трансляции прямой линии на ГТРК «Горный Алтай»

Прямая линия с главой Республики Алтай прошла сегодня, 24 ноября. Олег Хорохордин во время прямого эфира ответил на вопросы жителей региона.

Отметим, что большая часть обращений была связана с запуском сотовой связи в отдельных районах, газификацией, строительством социальных объектов, ремонтом дорог, работой общественного транспорта. На те вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут обязательно предоставлены письменные ответы.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию 2 декабря. Трансляция будет доступна на площадках крупнейших региональных СМИ.

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