Прямую линию с губернатором Томенко перенесли на 2 декабря

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко перенесли с 23 ноября на 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

В прямом эфире глава региона ответит на вопросы жителей Алтайского края. Трансляция будет доступна на площадках крупнейших региональных СМИ.

Направить вопрос губернатору может любой желающий через форму обратной связи в социальной сети «ВКонтакте», аккаунте правительства региона, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора, ЦУРа и правительства.

Кроме того, в каждом городе и районе Алтайского края принимают звонки с вопросами. Звонки принимают по будням с 10 до 17 часов, в соцсетях - круглосуточно.

Впервые глава региона Виктор Томенко проводил прямую линию в 2021 году.