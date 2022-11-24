В Барнауле могут отказаться от установки главной новогодней елки

В городе нет подходящих мест для установки Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Барнаула рассказали, что в этом году, вероятнее всего, не будут устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом сообщает «Амител». Окончательное решение будет принято на совещании по организации новогодних праздников.

Раньше 32-метровая новогодняя красавица украшала снежный городок на площади Сахарова. Однако в этом году из-за дорожной ситуации в связи с ремонтом путепроводного моста на Ленина эту площадку перекрывать не будут. Других подходящих мест, где можно установить елку, нет.

Пешеходная часть улицы Мало-Тобольская слишком маленькая, а рядом с площадью Советов находится краевая клиническая больница скорой помощи и жилые дома. Шум и иллюминация будут мешать людям. Еще одна причина, почему от елки в этом году, возможно, откажутся - дороговизна. Так Барнаул сэкономит около 7 млн рублей, что существенно для городского бюджета.

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