Морозы до -37 градусов обрушатся на Алтайский край

Похолодает из-за антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

К концу этой рабочей недели в Алтайском крае заметно похолодает. Столбики термометров достигнут отметок -30 градусов и ниже. Подробнее о погоде на ближайшие дни «Комсомольской правде-Барнаул» рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

В среду, 23 ноября, с прохождением холодного фронта северного циклона в регионе ожидаются снег, местами метель усиление ветра до 15-18 м/с.

– Ночные и дневные температуры будут почти одинаковыми: от -6 до -13 градусов, местами до -18 градусов. В течение дня похолодает, – пояснила синоптик.

24 ноября Алтайский край окажется под влиянием арктического антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут -21…-26, местами до -31 градуса. Днем прогнозируют -15…-20, по юго-западу местами до -10 градусов.

– 25 ноября с прохождением через районы Алтайского края южного циклона вновь прогнозируем снег, местами метели. Ночью будет -20…-25 градусов, местами до -30 градусов. Днем же ожидается небольшое потепление: -13…-18 градусов, по югу местами -7…-12 градусов, – сказала Наталья Кобякова.

По предварительному прогнозу, на выходных и в начале следующей недели в Алтайском крае также будет холодно из-за антициклона. Возможно, местами ночью столбики термометров опустятся до отметок -37 градусов. При этом синоптик отметила, что такие морозы пока нельзя назвать аномальными.

Важно!

В региональном управлении МЧС напоминают, что важно обратить внимание на состояние электроприборов и печного отопления. Не следует оставлять без присмотра работающие обогреватели и раскаленные печи.

– Желая обогреть жилище в холода, не следует делать это при помощи газовых горелок или включенной духовки. В любой ситуации не забывайте о правилах пожарной безопасности! Будьте осторожны при обращении с огнем, – подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что в случае пожара нужно звонить по номеру службы спасения 01 (или с мобильного 010, 112).

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