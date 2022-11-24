Глава Барнаула поручил проработать вопрос об увеличении финансирования приюта «Ласка»

Будет разработан и план развития приюта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк во время рабочего совещания дал поручение проработать вопрос об увеличении финансирования приюта «Ласка», если число единовременно проживающих там животных будет расти. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- По его поручению будет разработан и план развития приюта, составлена смета, необходимая на эти цели, - пишет пресс-служба.

Отметим, что в городе безнадзорные животные попадают в этот приют. Собаки, согласно условиям контракта, находятся в этом учреждении 45 дней. На постоянной основе там проживает около 600 животных. Средства на их содержание предусмотрены субсидией, а также за счет благотворительности.

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