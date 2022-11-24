Власти рассказали, какие новые медучреждения появятся в Барнауле

Новые медучреждения необходимы городу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В ближайшие годы в Барнауле появятся три новых медучреждения. Этот вопрос обсудили на совещании в городской администрации, пишет минздрав Алтайского края.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, специалисты подготовили эскизный проект и заключили контракт на проектирование нового здания поликлиники №9. Оно будет находится по адресу улица Попова, 128. Медучреждение рассчитано на 700 посещений в день.

– В новом здании будут расположены терапевтические участки, рентгенологическое отделение, диагностическая служба, женская консультация, отделение врачей общей практики, неотложной помощи, отделение профилактики, кабинеты врачей узких специальностей, кабинет МСКТ, дневные стационары, – говорится в сообщении.

Рядом будет 156 парковочных мест, однако этого недостаточно, потому что поликлиника находится в оживленном микрорайоне. Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил профильному комитету проработать вопрос о выделении земельного участка для устройства дополнительных парковочных мест.

Другое медучреждение, строительство которого обсудили на совещании, это филиал городской поликлиники №1, рассчитанный на 700 посещений в смену. Для него уже зарезервировали земельный участок на территории Алтайского краевого медицинского кластера. Из-за стройки придется снести часть деревьев.

Франк отметил, что новая поликлиника в этой части города необходима, потому что район активно развивается, возводят новые жилые кварталы.

– Размещение новой поликлиники для детей и взрослых на территории медицинского кластера – целесообразно, – считает мэр. – Это будет удобно как жителям нагорной части города, так и поселка Южного, – отметил он.

В ближайшее время на месте предполагаемого строительства проведут выездное совещание.

– В случае принятия положительного решения по данному участку, администрация города готова компенсировать количество снесенных зеленых насаждений в двойном размере на прилегающей или иной территории города, – сказал Вячеслав Франк.

Еще один новый объект – медицинская амбулатория в поселке Гоньба. Ее начнут строить в 2023 году.

Добавим, что в Барнауле завершают строительство самой крупной в Алтайском крае поликлиники №14, которая находится в новом квартале 2002а. Учреждение рассчитано на 900 посещений в смену.

Ранее мы рассказывали, что пока поликлиника № 14 находится в пяти разных приспособленных помещениях, что неудобно для пациентов. В новом здании таких проблем не возникнет. На первом этаже поликлиники будут находиться регистрационное и диагностическое отделения, а также травматология и женская консультация с отдельными входами. На втором – терапевтическое отделение, на третьем – узкие специалисты, а четвертом и пятом этажах – административные отделения и дневной стационар на 40 коек.

Открыть новую поликлинику планируют уже в следующем году.

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