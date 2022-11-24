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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:44

Эксперты нашли опасные бактерии в кукурузе, которую поставляли в Алтайский край

Эта партия кукурузы из Узбекистана попала в несколько регинов Сибири
Антонина Лышова
Продукцию изъяли с прилавков

Продукцию изъяли с прилавков

Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В Роспотребнадзоре подтвердили наличие опасных бактерий в кукурузе из Узбекистана, которую поставляли в регионы Сибири, в том числе в Алтайский край. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Экспертиза подтвердила наличие в кукурузе бактерий Clostridium botulinum. Они выделяют ботулотоксин. Это смертельный парализующий яд. Напомним, что кукурузой отравились три человека в Красноярском крае. К счастью, они уже пошли на поправку. Напомним, что всю продукцию изъяли с прилавков. Она будет уничтожена.

- С 19 ноября прекращено действие декларации на следующие виды продукции: кукуруза сахарная варёная в вакуумной упаковке, кукуруза сахарная варёная, кукуруза сахарная, кукуруза сладкая варёная в вакуумной упаковке торговой марки Plandy, — отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-аккаунте.

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