Опасная консервированная кукуруза могла попасть в Алтайский край

Продукция могла попасть в магазины других сибирских регионов Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В Красноярском крае три человека отравились консервированной кукурузой. Этот же опасный продукт мог попасть и в магазины Алтайского края. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

- Специалисты установили, что пострадавшие съели отварную кукурузу в вакуумной упаковке, производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан), - уточнят ведомство.

У пострадавших, по предварительным данным, диагностировали тяжелое заболевание «ботулизм». Отметим, эта же продукция поставлялась и в другие регионы Сибири.

На данный момент всю продукция изъяли, а в отношении импортера проводится проверка. В Роспотребнадзоре просят жителей региона, которые успели купить эту кукурузу, ни в коем случае ее не есть.

Ранее мы писали, что 58 шуб из натурального меха незаконно ввезли в Рубцовск.Таможенники на время изъяли модели из магазина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три ребенка в Алтайском крае отравились грибами

Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести (подробнее)