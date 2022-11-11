Опасная консервированная кукуруза могла попасть в Алтайский край

Продукция могла попасть в магазины других сибирских регионов
Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
В Красноярском крае три человека отравились консервированной кукурузой. Этот же опасный продукт мог попасть и в магазины Алтайского края. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
- Специалисты установили, что пострадавшие съели отварную кукурузу в вакуумной упаковке, производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан), - уточнят ведомство.
У пострадавших, по предварительным данным, диагностировали тяжелое заболевание «ботулизм». Отметим, эта же продукция поставлялась и в другие регионы Сибири.
На данный момент всю продукция изъяли, а в отношении импортера проводится проверка. В Роспотребнадзоре просят жителей региона, которые успели купить эту кукурузу, ни в коем случае ее не есть.
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