Любовь Успенская Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Барнауле 23 ноября должна была выступить с сольной программой Любовь Успенская. Однако концерт артистки отменили. Об этом сообщает гастрольное агентство «Лига Арт».

- Мы вынуждены сообщить вам, что концерт Любови Успенской отменен. В связи с болезнью артистки, - написали организаторы.

Отметим, что билеты можно будет вернуть. Ранее мы писали, что произошло после концерта Niletto в Барнауле 22 ноября 2022. Подробности можно прочитать здесь.

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