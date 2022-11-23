Niletto в Барнауле. Фото: Виктория Бобрышева

Накануне в Барнауле прошел концерт исполнителя нашумевших хитов «Любимка», «Краш» и «Ты такая красивая». «Комсомолка» узнала о том, что произошло после концерта Niletto в Барнауле 22 ноября 2022 года.

Концерт Niletto начался с небольшим опозданием. К моменту выхода певца на сцену зал ночного клуба «Опера» был полон. Niletto приехал в Барнаул со своей командой и как всегда устроил грандиозное представление с танцами. Выступление артиста сопровождалось световым шоу, заставками и зарисовками на экране к каждой песне. Также были дымовые пушки и много конфетти. В общем, атмосфера царила драйвовая и зажигательная.

- Мы уже второй раз ходили на концерт Niletto в Барнауле. В этот раз все снова прошло на высшем уровне. Нельзя не отметить живое исполнение. Сейчас далеко не каждый артист может этим похвастаться. Это подтверждает и то, что с нами на танцполе были люди совершенно разных возрастов. Многие пришли на концерт семьями, - рассказывает Юлия.

Артист закончил свою программу хитом «Любимка» и ушел со сцены, но зрители его, конечно, отпустили далеко не сразу. В итоге Niletto продолжил петь и общаться с публикой еще как минимум 15 минут.

- Артист очень круто общался со зрителями. Часто подходил к первым рядам, разговаривал с публикой. Некоторые даже смогли пожать руку своему кумиру. Фанаты подарили ему много плюшевых игрушек и фенечки, - говорит Виктория Бобрышева.

Фото: «Концертно-театральное агентство «Лига-Арт»

Певец после концерта не устраивал автограф-сессий, но некоторым все же удалось передать плакаты, чтобы получиться заветный автограф. В целом зрители остались довольны концертной программой.

- Эмоций получили очень много! Весь концерт мы пели и танцевали. Хотелось бы, конечно, чтобы еще дольше была программа! Концерт был крутой, и команда отработала на 100%. Зал прям бушевал, - рассказывает Ирина Чащина.

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