У жительницы Бийска ухажер родственницы украл 100 тысяч рублей, когда заходил в гости

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске у 23-летний девушки более 100 тысяч рублей украл кавалер ее родственицы, когда приходил в гости. Подробности рассказали в МВД России по Алтайскому краю.

- Как удалось выяснить оперативникам, накануне кражи в квартиру, где заявительница проживает со своей матерью, приходил мужчина. С ним родственница потерпевшей познакомилась в интернете и пригласила к себе в гости, - пишет ведомство.

В итоге подозреваемый украл из сумки, которая стояла в коридоре, кошелек. В нем было более 100 тыс. рублей. Девушка откладывала деньги два года на осуществление своей мечты. Правоохранители уже задержали подозреваемого. 47-летний местный житель сознался в содеянном и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.

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