Барнаульский театральный коллектив завоевал специальный приз на международном фестивале

Спектакль «Катушка». Фото: «Театр Мимики и Жеста»
Барнаульский театральный коллектив «Общение на языке искусства» получил специальный приз на V Международном фестивале театрального искусства «Территория жеста», который проходил в Москве с 8 по 12 ноября.
Коллектив привез в столицу спектакль «Катушка» режиссера Ивана Молодова. Постановку отметили призом жюри «За оригинальность творческого замысла и воплощения».
Фестиваль традиционно организовывает Театр Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году в нем поучаствовало 17 коллективов из регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана. Отметим, что жюри возглавляла Народная артистка России Елена Шанина.
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