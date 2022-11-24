Барнаульский театральный коллектив завоевал специальный приз на международном фестивале

Спектакль «Катушка». Фото: «Театр Мимики и Жеста»

Барнаульский театральный коллектив «Общение на языке искусства» получил специальный приз на V Международном фестивале театрального искусства «Территория жеста», который проходил в Москве с 8 по 12 ноября.

Коллектив привез в столицу спектакль «Катушка» режиссера Ивана Молодова. Постановку отметили призом жюри «За оригинальность творческого замысла и воплощения».

Фестиваль традиционно организовывает Театр Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году в нем поучаствовало 17 коллективов из регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана. Отметим, что жюри возглавляла Народная артистка России Елена Шанина.

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