Просто космос: как на Алтае работает первая в России подводная экотропа

Погружения совершают как опытные дайверы, так и новички. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский заповедник

В Алтайском государственном природном биосферном заповеднике работает первая в России подводная туристическая экологическая тропа. За год погружения там совершили более 170 дайверов. Подробнее об этом во время пресс-конференции ТАСС рассказал директор учреждения Игорь Калмыков.

Экологическая тропа в заповеднике находится рядом с селом Яйлю – под водой находится бывший пирс. Там есть различные сооружения причудливых форм, некоторые обросли губками, кругом плавают рыбы. Также неподалеку затонувшая плавучая метеостанция, которая расположена на глубине 50 метров, и другие любопытные объекты.

На территории алтайского заповедника есть дайв-станция. Со всеми категориями дайверов, начиная от тех, кто ни разу не погружался, и заканчивая профессионалами, работают сотрудники учреждения Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

– Наши дайверы занимаются не только экологическим просвещением – снимают фильмы, делают фотографии, но и участвуют в научно-исследовательской работе по изучению загрязнения Телецкого озера микропластиком, – отметил директор. – Мы плотно работаем с институтом водных и экологических проблем.

С каждым годом число дайверов, которые совершают погружении на Телецком озере растет. В 2020-м их было 85, в 2021 – 130, а в 2022 – уже 177.

– Телецкое озеро малоизучено в подводном плане. Дайвинг – дорогое удовольствие, особенно у нас, потому что погружаться можно только в сухих гидрокостюмах. Со временем такое оборудование стало стоить гораздо дешевле, чем было ранее, – говорит Игорь Калмыков

Люди приезжают на Алтай из разных регионов. Помимо находящихся неподалеку Новосибирска и Барнаула в списке Москва, Санкт-Петербург, Ухта, Челябинск и другие города. Заповедник уже несколько лет участвует в международной дайверской выставке.

– Совершать погружения у нас можно круглый год, что самое интересно и приятное для дайверов. К нам приезжают люди высоких категорий, – рассказывает Игорь Калмыков. – Для простого дайвера водоем сложный, потому что после 20 метров – это космическая темнота, нужно специальное оборудование. Ты как будто летишь в космосе.

Директор заповедника добавил, что при наличии батискафа, можно было бы совершать прогулки под водой на нем. Он также рассказал, что мечтой является создание под водой Телецкого озера прозрачных тоннелей как в океанариумах.

Справка КП

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут, который проходят через различные экосистемы и природные объекты. Такие экскурсии сочетают в себе познание, отдых, а наслаждение красотой природы усиливает эффект.

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