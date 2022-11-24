В Барнауле из-за сломанного ограничителя высоты временно ограничили проезд по Старому мосту

На участке проводят ремонтные работы Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле сегодня, 24 ноября, временно ограничили движение по Старому мосту через Обь. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Ограничение будет действовать с 10:30 до 12:30. Причина перекрытия - поломка ограничителя высоты. Ранее мы писали, что габаритную рамку проломил трактор. Сейчас дорожная служба проводит ремонтные работы, на месте также дежурит экипаж ДПС.

Отметим, что общественный транспорт временно перенаправят по Новому мосту. Измененные схемы движения можно посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле на Старом мосту трактор проломил ограничитель высоты

На месте работали правоохранители (подробнее)