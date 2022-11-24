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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 3:00

В Барнауле на Старом мосту трактор проломил ограничитель высоты

На месте работали правоохранители
Антонина Лышова
Горожане предлагают ввести специальные штрафы для нарушителей на этом участке

Горожане предлагают ввести специальные штрафы для нарушителей на этом участке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле трактор проломил ограничитель высоты на Старом мосту. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

По кадрам видно, что лопнула верхняя труба ограничителя по сварному шву и висит на боковых столбах. На месте работали сотрудники ДПС.

- Может, пора городу делать отдельную линейку штрафов для нарушителей проезда ограничений старого моста? - пишут в очевидцы в группе.

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