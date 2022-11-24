В Барнауле на Старом мосту трактор проломил ограничитель высоты

Горожане предлагают ввести специальные штрафы для нарушителей на этом участке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле трактор проломил ограничитель высоты на Старом мосту. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

По кадрам видно, что лопнула верхняя труба ограничителя по сварному шву и висит на боковых столбах. На месте работали сотрудники ДПС.

- Может, пора городу делать отдельную линейку штрафов для нарушителей проезда ограничений старого моста? - пишут в очевидцы в группе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае 24 ноября из-за военных колонн перекроют дорогу

Движение будет ограничено с 20:00 до 22:00 (подробнее)