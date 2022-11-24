В центре Барнаула на остановке загорелся рейсовый автобус

На местре ЧП работали пожарные. Скриншот публикации в телеграм-канале «Барнаул 22»

В Барнауле сегодня утром, 24 ноября, на проспекте Ленина в районе дома №157 загорелся рейсовый автобус №25. Видео с места ЧП опубликовано в телеграм-канале «Барнаул 22».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, загорелось колесо автобуса. Пассажиры самостоятельно вышли из салона. Никто не пострадал.

- На место происшествия выезжали две пожарные автоцистерны. Причина происшествия - неисправность транспортного средства, - отмечают в ведомстве.

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