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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 3:45

В центре Барнаула на остановке загорелся рейсовый автобус

Пострадавших нет
Антонина Лышова
На местре ЧП работали пожарные. Скриншот публикации в телеграм-канале «Барнаул 22»

На местре ЧП работали пожарные. Скриншот публикации в телеграм-канале «Барнаул 22»

В Барнауле сегодня утром, 24 ноября, на проспекте Ленина в районе дома №157 загорелся рейсовый автобус №25. Видео с места ЧП опубликовано в телеграм-канале «Барнаул 22».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, загорелось колесо автобуса. Пассажиры самостоятельно вышли из салона. Никто не пострадал.

- На место происшествия выезжали две пожарные автоцистерны. Причина происшествия - неисправность транспортного средства, - отмечают в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Барнауле на Старом мосту трактор проломил ограничитель высоты.

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