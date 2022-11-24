В Алтайском крае 24 ноября из-за военных колонн перекроют дорогу

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае из-за движения военных колонн на два часа перекроют дорогу. Об этом предупреждает региональная Госавтоинспекция.

Речь идет об участке «н.п. Контошино – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково». Движение будет ограничено с 20:00 до 22:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в госавтоинспекции советуют заранее продумывать маршрут объезда.

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