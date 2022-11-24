В Барнауле открыли движение по новой дороге на проспекте Энергетиков

Также на участке появилась и новая аллея для отдыха и прогулок Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле открыли движение транспорта на проспекте Энергетиков. Подрядная организация завершила строительство новой дороги от улицы Власихинской до улицы Взлетной. Ее протяженность составляет 800 метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядная организация обустроила ливневые канализации, тротуары, парковки, уличное движение и светофоры. Также на участке появилась и новая аллея для отдыха и прогулок.

- Здесь установили скамейки, урны, провели освещение, высадили 234 дерева и еще 1900 кустарников. В числе саженцев – сирень, ели, липы, березы, яблони, рябины, барбарис, тополя и другие, - пишет пресс-служба.

Отметим, что строительство дороги выполнено в рамках федерального проекта «Жилье». На эти цели было выделено более 230 млн рублей.

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