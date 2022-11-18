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НовостиОбщество18 ноября 2022 3:54

В Барнауле движение на подъезде к старому мосту ограничили на четыре дня

Транспорт будет ездить в реверсивном режиме по одной полосе с 9:00 до 17:00
Антонина Лышова
Ограничение будет действовать с 18 по 22 ноября

Ограничение будет действовать с 18 по 22 ноября

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле ограничили движение на подъезде к старому мосту через Обь с 18 по 22 ноября. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.

- С 09:00 до 17:00 движение транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе, - пишет пресс-служба.

Отметим, что это необходимо для проведения ремонтных работ на участке со стороны Новоалтайска, в районе бывшего поста ГИБДД. Водителей просят быть внимательными, а также учитывать это ограничение при составлении своего маршрута.

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