В Барнауле временно отключат светофор на оживленным перекрестке 18 ноября

Участников дорожного движения просят быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня, 18 ноября, отключат светофор на пересечении улиц Попова и Юрина. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 9:00 до 20:00. В это время специалисты проведут плановый ремонт этого светофора. Участников дорожного движения просят быть внимательными:

- Приоритетной является улица Попова по отношению к улице Юрина. Соответствующие знаки установлены на всех участках двух дорог, - пишет пресс-служба.

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