На Алтае ВАЗ опрокинулся в реку, водитель умер на месте ДТП

У водителя не было права управления транспортными средствами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Коксинском районе 16 ноября произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в МВД по Республике Алтай.

Известно, что 35-летний местный житель, управляя ВАЗ 2121, двигался в сторону села Верх-Уймон. Он не справился с управлением съехал в кювет с дальнейшим опрокидыванием машины в протоку реки Катунь.

- В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. В ходе разбирательства было установлено, что он сел за руль не имея права управления транспортными средствами, - пишет ведомство.

Правоохранители проводят проверку.

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