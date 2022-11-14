Жители Барнаула жалуются на «королей дорог и тротуаров»

Машина на Энергетиков
Фото: интернет-сообщества Barnaul 22
Барнаульцы пожаловались на автомобилистов, которые считают себя королями дорог и тротуаров. Запись разместили в группе «Барнаул 22».
По информации местных жителей, пока специалисты работают на проспекте Энергетиков, автолюбители сломают весь тротуар и газон, который уже сделан.
На кадрах видно, что один из автомобилей едет по тротуару. Барнаульцы пишут, что отправят видео в ГИБДД.
В другом ролике машина хотела заехать на тротуар, но водитель заметил, что его снимают и развернулся.