Подрядчика на строительство транспортной развязки в Барнауле могу определить в январе 2023 года

Проект транспортной развязки. Фото: минтранс АК

В Барнауле еще не начали строительство новой транспортной развязки, которая соединит Южный и Змеиногорский тракты с федеральной трассой А-322. Как пишет «Толк», подрядчика могут определить в январе следующего года.

По словам руководителя «Алтайавтодора» Василия Мотуза, неважно, будет ли подрядчик местным, главное, чтобы был качественным. К слову, Барнаульское ДСУ-4 тоже претендует на строительство этого объекта, вместе с ним компания из Подмосковья «Новосибирскавтодор».

- Мы не живем одним днем. Надеемся, что когда-нибудь у нас будет обход Барнаула. Надеемся, что будет развязка в районе Власихинской. Сохраняются планы построить обход Бийска. Все зависит, какая в стране будет обстановка с финансами. Если она позволит, мы готовы хоть какой проект реализовать, - объяснил Мотуз.

Приступить к строительству планировали еще летом этого года, но сроки сместились. Это объяснили изменениями в законодательстве, к примеру, новой методикой расчета максимальной цены.