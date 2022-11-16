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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:31

Стало известно, когда у школьников Алтайского края начнутся зимние каникулы

Они продлятся с 29 декабря по 8 января
Антонина Лышова
Для первоклассников рекомендуются допканикулы в феврале

Для первоклассников рекомендуются допканикулы в феврале

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зимние каникулы у школьников начнутся с 29 декабря. Об этом сообщает региональное минобрнауки. Они продлятся до 8 января включительно.

- Для обучающихся первых классов рекомендуются дополнительные каникулы в феврале 2023 года, - пишет пресс-служба.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае три юных героя представлены к высокой награде за помощь людям, попавшим в беду. Подробнее о подвигах можно прочитать здесь.

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