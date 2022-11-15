Спасли людей из огня и воды: дети-герои из Алтайского края получат медали МЧС

Тимофей Миронов, Александр Капелист, Илья Березовский. Фото: правительства АК, ГУ МЧС по АК, "Змеиногорский вестник"

В Алтайском крае три совсем юных героя представлены к высокой награде за помощь людям, попавшим в беду. Дети буквально бросались и в огонь, и в воду. Подробнее о героизме подростков – в нашем материале.

Как пишут в пресс-службе правительства Алтайского края, трое алтайских ребят не смогли остаться равнодушными, и, рискуя собой, спасли жизни. К примеру, тринадцатилетний житель Барнаула Тимофей Миронов спас восьмилетнюю Дашу. Подросток купался в протоке Оби. В какой-то момент он увидел тонущего ребенка.

- Она нырнула, и секунд тридцать ее не было, я спрашиваю у подруги: «Все нормально?», она говорит: «Да». А ребенок все не всплывал. На секунду сердце забилось, потом я понял, что надо действовать, потому что все стояли и не знали, что делать. Я нырнул пару раз, потом чисто случайно задел ногой плечо девочки, нырнул и вытащил ее на берег, - рассказал Тимофей.

Делать искусственное дыхание сам он не стал, так как вспомнил, что при неправильном оказании помощи можно только больше навредить, сломав кости. Мальчик позвал на помощь взрослых. На крик прибежал мужчина и помог девочке прийти в себя.

К слову, подросток – профессиональный спортсмен: он занимается плаванием, каратэ и даже жонглированием. Тимофей считает, что именно спорт помог ему не растеряться в такой опасной ситуации и быстро среагировать.

Еще один герой - Александр Капелист из Змеиногорска. Он увидел, как пятилетний ребенок из-за сильного ветра не удержался в плавательном круге и начал тонуть. Подросток понимал, что девочка в панике может потащить его на дно вместе с собой, но не растерялся: он схватил плавательный круг, подплыл к девочке и резким движением вытянул ее из воды на круг. После этого девочка была передана на берег благодарным родителям.

Наконец, 15-летний Илья Березовский из села Староалейское вытащил ребенка из горящего дома. Частный дом загорелся из-за грозового разряда, испуганная девочка убежала в дальнюю комнату и не могла выбраться самостоятельно. Тем временем подросток заметил дым, идущий из-под крыши и окон дома, попытался подручными средствами потушить огнище, но пламя на тот момент уже разыгралось. Илья позвал девочку, а затем вбежал в горящий дом, отыскал ребенка и вывел из дома до приезда спасателей. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не школьник.

- Всех троих ребят наградили медалями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество». Тимофею Миронову медаль вручили на IX торжественной церемонии награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, которая состоялась 3 ноября в Совете Федерации. Остальным ребятам награды вручат в Алтайском крае, - подчеркнули в правительстве.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, детям вручат и награды министерства. Так, Тимофей и Александр получат медали МЧС России «За спасение погибающих на водах», а Илья - медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

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