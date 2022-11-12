Появилось видео обыска кабинета начальника управления лесами Алтайского края

Обыск в кабинете чиновника. Скриншот видео ГУ МВД России по АК

Полиция провела обыски в рабочем кабинете заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами Игоря Дергачева.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка» со ссылкой на Следственный комитет и прокуратуру края, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа зашли в кабинет Игоря Дергачева, показали ему документы и сообщили, что будут производить следственные действия. Попросили начальника управления лесами достать личный телефон и положить его на стол. Сам чиновник при этом вел себя спокойно. Ничему не воспрепятствовал. Пока шел обыск, он находился рядом.

– По данным следствия, с мая по август 2022 года Министерством проведен открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, - поясняют в СУСК РФ по Алтайскому краю.

На конкурс заявились несколько организаций, но Дергачев дал поручение членам комиссии, чтобы во второй тур вышла конкретная компания. Несмотря на то, что во втором туре были более интересные предложения, победителем стало именно то ООО.