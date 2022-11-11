Замминистра природных ресурсов Алтайского края обвиняют в превышении должностных полономочий

Преступление предусмотрено ч.1 ст.286 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры региона.

С мая по август 2022 год в минестрестве проводили конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. В конкурсе участвовали 10 организаций.

- Действуя в интересах одного юридического лица и в нарушение законодательства, заместитель министра дал поручение членам комиссии указать на не соответствующие действительности нарушения, исключающие возможность выхода во второй тур конкурса конкурентоспособных организаций, - пишет пресс-служба.

На втором этапе конкурса победителем стала организация, в интересах которой действовал чиновник, хотя были более выгодные заявки. Преступление выявили сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

Дома и на работе у чиновника провели обыски. Следователи проводят проверку. Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

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