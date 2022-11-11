Пьяный барнаулец во время конфликта в общежитии облил антисептиком и поджег женщину

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 38-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Подробности рассказали в региональном Следкоме.

По данным следствия, в 9 ноября текущего года в одном из городских общежитий произошел конфликт между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и женщиной, которая пришла в соседнюю квартиру.

- Мужчина обвинил гостью в том, что она украла у него куртку и денежные средства. В ходе ссоры злоумышленник облил потерпевшую антисептическим средством в области головы, после чего поджёг волосы, - пишет пресс-сужба.

На помощь к женщине пришли очевидцы. Они потушили огонь и вызвали "скорую". Пострадавшую с ожогами госпитализировали в медучреждение. Подозреваемого задержали, а также предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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