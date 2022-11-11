Президента рубцовской федерации хоккея осудили за присвоение 18 млн рублей

Осужденный присвоил себе деньги 45-ти инвесторов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае председателя правления потребительского кооператива «Первая инвестиционная компания», который в том числе является президентом рубцовской федерации хоккея с шайбой «Форвард» приговорили к 4 годам в исправительное колонии общего режима за присвоение 18 млн рублей. Об этом сообщает "Банкфакс".

Как пишет издание, будучи председателем коопаретива мужчина в период с июня 2019 по мая 2021 года присвоил себе деньги 45-ти инвесторов. Большая часть пострадавших - пенсионеры. Общая сумма присвоенных средств - 18 млн рублей. Вину в содеянном мужчина прзнал частично.

- Он заявил, что планировал инвестировать полученные деньги «через иное, установленное лицо», которое распорядилось полученными средствами «по своему усмотрению»,- пишет издание, ссылаясь на Рубцовский городской суд.

В итоге суд признал его виновным и приговорил его к 4 годам в исправительное полонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Отметим, что также суд удовлетворил гражданские иски ряда потерпевших на общую сумму более 14 млн рублей.

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