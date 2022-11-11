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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:48

Депутаты предложили увеличить финансирование проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае

В 2022 году в крае реализуют 410 таких проектов
Антонина Лышова
Депутаты предлагают увеличить финансирование проекта с 350 до 400 млн рублей

Депутаты предлагают увеличить финансирование проекта с 350 до 400 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае депутаты «Единой России» предложили увеличить в регионе финансирование проекта местных инициатив в 2023 году, а также поднять максимальную стоимость одного проекта. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутаты предлагают увеличить финансирование проекта с 350 до 400 млн рублей, а максимальную стоимость одного проекта - с 1,3 до 1,5 млн рублей. Отметим, что в 2022 году в крае реализуют 410 таких проектов в разных сферах: от строительства дестких площадок до ремонта дорог. Каждый год проект становится популярнее.

- Прием заявок на 2023 год продолжается до 1 декабря, для участия в проекте уже сформировано более 300 заявок, - пишет пресс-служба.

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