«Нарушителями не рождаются, нарушителями погибают»: эксперты - о безопасности на дорогах Барнаула

За 10 месяцев в Барнауле произошло 585 ДТП, в которых погибли 25 человек, пострадали – 731 Фото: Олег УКЛАДОВ

За 10 месяцев 2022 года в Барнауле произошло 585 ДТП, в которых погибли 25 человек, пострадали – 731. Впереди – зима: время повышенного риска для автомобилистов. О том, какие меры предпринимаются в Барнауле для предупреждения аварий, обеспечения безопасности движения и формирования культуры поведения на дорогах, во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказали гости студии Геннадий Кузнецов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу и Константин Нечаев, доцент кафедры «Организация и безопасность движения», замдекана факультета «Энергомашиностроения и автомобильного транспорта» АлтГТУ.

Геннадий Кузнецов (слева) и Константин Нечаев Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Про скорость: 60 км/ч – это летальный исход

Константин Нечаев:

- Между скоростью и безопасностью есть прямая зависимость. Если скорость высокая, то безопасность низкая. Допустимая скорость по городу – 60 км/ч. Это вполне нормально. На тех участках, где требуется ее ограничение – например, в районе учебных заведений, местах высокой аварийности, установлены соответствующие знаки, кое-где допустимая скорость всего 20 км/ч. Но проблема то в другом: некоторые водители попросту не соблюдают скоростной режим. И пока у нас есть так называемый не штрафуемый порог скорости, многие при знаке 50 км/ч будут все равно будут разгоняться до 69км/ч. Однако, при 60 км/ч вероятность летального исхода при наезде на пешехода почти стопроцентная, особенно если пострадавший – ребенок, так как в силу роста удар приходится полностью на тело, в том числе и на голову.

Геннадий Кузнецов:

- Что касаемо столкновения автомобилей, на степень травматизма в данном случае влияют такие факторы как ремень безопасности – был ли он пристегнут, сработала ли подушка безопасности. И, конечно, все зависит от конкретной скорости и дорожных условий. Например, если погодные условия не позволяют водителю вести автомобиль со скоростью 5 км/ч, он должен ехать 3 км/ч, чтобы полностью контролировать свое движение на дороге. Это главный гарант безопасности. В Барнауле для ограничения скорости сделаны искусственные дорожные неровности, установлены камеры видеонаблюдения, на Ленинском проспекте в ночное время работа светофоров организована таким образом, чтобы водители от перекрестка до перекрестка не успевали особо разогнаться.

Про пьянство за рулем: штраф и лишение

Геннадий Кузнецов:

- К сожалению, пьяных водителей меньше не становится. За 10 месяцев в Барнауле по их вине произошло 44 ДТП, в которых 4 человека погибли, 71 получили травмы. Причем не редкость, когда за вождение в пьяном виде попадаются одни и те же водители. Хотел бы напомнить, что за управление в нетрезвом состоянии налагается штраф 30 тыс рублей и лишение права управления до 2 лет.

Про встречку: бич загородных трасс

Геннадий Кузнецов:

- Выезд на встречную полосу - это, все-таки, бич загородных трасс. В Барнауле такое случается, но редко. Как правило, это обгон на пешеходном переходе. Недавно подобный случай был заснят одним из водителей на видеорегистратор: автобус, движущийся по улице Петра Сухова обогнал поток транспорта и на пешеходном переходе чуть не сбил ребенка. В итоге нарушитель был разыскан, задержан, и оформлен – сейчас ему грозит лишение прав.

Про самые аварийные места: топ очагов аварийности

Геннадий Кузнецов:

- На данный момент в Барнауле насчитывается 28 участков повышенной аварийности. В их числе – участок Павловского тракта в районе остановки «Теплый автомобильный рынок», кольцо Малахова-Власихинская, улицы Северо-Западная, Смирнова. Также на ул. Антона Петрова в районе ул. 42-й Краснознамённой Бригады при левом повороте водители часто не уступают встречному транспорту, провоцируя аварии. По всем этим участками вносятся предложение в администрацию города, в комитет по дорожному хозяйству. В итоге принимаются соответствующие меры - устанавливаются дополнительные знаки ограничения скорости, светофоры, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности. Благодаря этому печальная статистика действительно снижается. Так, например, в прошлом году, согласно отчету, в Барнауле было 34 очага аварийности, а на данный момент – 28.

Про перекрытие моста и выделенки: разбор полетов

Константин Нечаев:

- Для разработки схемы движения на данном участке учеными АлтГТУ была проделана большая работа. Сейчас, наблюдая за тем, что происходит, могу сказать, что, да, с одной стороны мы улучшили движение общественного транспорта – с этим не поспоришь. Но с другой стороны – пострадал весь личный транспорт, мы отчетливо это видим. Однако те мероприятия, которые мы предложили, в любом случае не смогут решить данную проблему полностью, они способны лишь немного смягчить ситуацию. При проектировании нельзя учесть все сразу, в итоге все равно вылезут какие-то нюансы. Например, реальная интенсивность на данном участке в реальности оказалась гораздо выше, чем мы прогнозировали. На данный момент, учитывая, что зимой дорожная обстановка будет усложняться, нужно как минимум пересчитать светофорные циклы с корректировкой на конкретный сезон года.

Геннадий Кузнецов:

- Если после закрытия моста на данном участке в регулировании дорожных процессов участвовали 8 экипажей ГИБДД (всего в Барнауле работают 15-17 экипажей – прим. авт.), то сейчас обходимся всего двумя-тремя – думаю, что так и будет до конца реконструкции путепровода. Благодаря различным корректировкам (установка знаков, регулировка светофоров) более-менее удается решать возникающие трудности. Да, движение здесь затруднено, но все-таки оно есть и бесперебойно. На сегодняшний день в районе моста установлены камеры, которые фиксируют нарушения на выделенках. Это должно простимулировать водителей не нарушать правила.

Про профилактику ДТП: усиление и письма водителям

Геннадий Кузнецов:

- В настоящее время в Барнауле проводится операция «Стабилизация», во время которой на дежурства выходят дополнительные сотрудники. На участках повышенной аварийности постоянно патрулируют экипажи ДПС для выявления нарушителей и стабилизации обстановки. Кроме того, принимаются меры по изменению организации дорожного движения. Так, например, сейчас проводятся работы по установке светофора на пересечении улиц Петрова и Попова. Кстати, нередко светофоры появляются именно благодаря инициативам горожан – мы рассматриваем подобные просьбы и заявления на комиссии по безопасности дорожного движения, после чего принимаются соответствующие решений. Последний случай – именно с подачи барнаульцев был установлен светофор на пересечении улиц Шумакова-Власихинская, где в прошлом году погибла школьница.

Константин Нечаев:

- Каждый год наш университет совместно с ГИБДД проводят акцию «Внимание, зебра!». Инспекторы в компании студентов останавливают водителей, но вовсе не для того, чтобы оштрафовать, а чтобы вручить письма, написанные от руки. В этих письмах ребята обращаются к автомобилистам: «Не торопись, тебя ждут дома», «Помни, что превышение скорости – это чья-то жизнь». И вы знаете, после этого у водителей взгляд меняется…

Про пешеходов: не только права, но и обязанности

Константин Нечаев:

- Недавно я стоял на пешеходном переходе. Вдруг на красный свет пошла женщина с детьми. Я - в ужасе: думает, что бессмертная? Остановил ее, говорю: «Вы что делаете? Вы знаете, что нарушителями не рождаются, нарушителями погибают?». В ответ получил лишь ругательства…

Геннадий Кузнецов:

- К сожалению, культура пешеходов зачастую тоже страдает. А ведь они должны помнить, что у них на пешеходном переходе есть не только права, но обязанности. Пешеход обязан убедиться в безопасности перехода. С подобными призывами мы часто проводим различные профилактические акции, в том числе и с участием детей и юных инспекторов дорожного движения. Хочется надеяться, что благодаря этому нам удастся хоть как-то поменять менталитет и выработать культуру поведения на дорогах!

Про детей: на школы заведены «дела»

Геннадий Кузнецов:

- За 10 месяцев в Барнауле произошло 103 ДТП с участием детей (в прошлом году за аналогичный период – 117). В итоге пострадали 113, один пассажир-ребенок погиб вместе с мамой во время поездки в такси. В целом, хотел бы отметить, что безопасности детей на дорогах – в приоритете. В том числе это касается и перевозок в школьных автобусах. На каждую школу заведены контрольные дела, в рамках которых мы проводим проверку технического состояния автобусов, водителей. Также обследуются школьные маршруты – автобусы должны ездить только по ним, а никак иначе! Это все на особом контроле. Как результат - ДТП с участием школьных автобусов в этом году в Барнауле не было.

ТОП-3 ДТП в Барнауле

Наезд на пешехода – 270 ДТП

Несоблюдение очередности проезда на перекрестках -129 ДТП

Несоответствие скорости дорожным условиям – 55 ДТП

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