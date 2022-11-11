На Алтае почти 900 человек стали уголовниками из-за долгов по алиментам

Если против должника заведут уголовное дело, то он может отправиться в колонию Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти 900 уголовных дел завели с начала текущего года в Алтайском крае на должников по алиментам. Некоторые из них пытались обмануть систему, но в итоге подставили сами себя.

Крайняя мера

Уголовное дело – это самое жесткое наказание, которое применяют к должникам, если никакие другие меры воздействия не помогают. Впрочем, все же есть случаи, когда даже после отсидки нерадивые родители не встают на путь исправления. Но все же это редкие исключения, чем правило.

Так за десять месяцев в ГУФССП России по Алтайскому краю возбуждено 886 уголовных дел по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Кроме реального лишения свободы суд вправе назначить исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы или арест.

Чуть более «легкая» мера воздействия – административная ответственность. С начала года под нее попали 1778 человек.

– Большинство из данных должников были приговорены судом к обязательным работам на различные сроки до 150 часов, часть подверглась административным арестам на сроки до 15 суток, – сообщают в пресс-службе ГУФССП России. – Многие неплательщики алиментов после привлечения к административной ответственности начинают платить средства на содержание своих детей, осознавая свою неправоту, те же, кто продолжает игнорировать исполнение родительских обязанностей, привлекаются уже к уголовной ответственности.

К примеру, житель Ключевского района отказывался перечислять деньги на содержание собственных детей, но после того, как отработал 50 часов на благо общественности, нашел официальную работу, где теперь получает зарплату, а часть из нее удерживают в счет погашения долга.

Всего же с начала года судебные приставы взыскали в качестве алиментов 625,5 млн рублей.

Арест всего имущества

39-летний житель Барнаула тоже не спешил расставаться с кровными деньгами. Платежи на содержание несовершеннолетнего сына хоть и делал, но нерегулярные. В итоге накопил приличный долг – более 700 тысяч рублей.

Приставы направили запросы в различные инстанции, чтобы установить какое имущество есть у мужчины. Выяснилось, что на барнаульца записаны две машины: Honda HR-V 1998 года выпуска и новенькая Changan CS35PLUS 2020 года выпуска. Помимо этого ему принадлежат два здания, три земельных участка и автомобильный прицеп.

Чтобы как-то воздействовать на должника, приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий на все имущество.

- Для того чтобы не лишиться имущества, должник незамедлительно заплатил всю сумму задолженности, образовавшуюся перед сыном, - добавляют в ведомстве.

Причем сделал он это единовременно. Удивительно, что раньше его все время что-то останавливало, но столкнувшись с ограничениями, он сразу же нашел деньги.

Подставил сам себя

Другой житель краевой столицы наоборот решил побегать от приставов. Он должен был отдавать своему ребенку 1/6 от заработка, но долг рост и уже почти составил 1 млн рублей. Мужчину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему 30 часов обязательных работ, но это на его решение не платить, никак не повлияло. В итоге дознаватель завел уголовное дело.

– Дознанием установлено, что подозреваемый с целью уйти от уголовной ответственности зарегистрировался в качестве самозанятого, показывая при этом неполный незначительный доход от 100 до 5000 рублей в месяц, с которого удерживались алименты, - рассказывают в службе судебных приставов.

Однако для самого должника этот финт оказался провальным. Пытаясь скрыть истинный доход, он вынудил приставов пересчитать размер алиментов исходя из среднероссийской заработной платы. Таким образом, долг подкрался к отметке в миллион рублей.

– Частичная оплата алиментов не может считаться исполнением решения суда. Поэтому приговором суда должник признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ, - добавляют в ГУФССП России по Алтайскому краю.

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