Первых алтайских новобранцев осеннего призыва отправили на службу

На службу направт около двух тысяч алтайских парней Фото: Олег УКЛАДОВ

Первых алтайских новобранцев направили в воинские подразделения в рамках осеннего призыва. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Как пишет издание, в этом году призыв страртовал 1 ноября. Повестки получат почти 10 000 парней из края, но на службу направят около двух тысяч человек.

- Как объяснил Андрей Круглов, начальник отдела подготовки и призыва Военного комиссариата Алтайского края, некоторые граждане проходят обучение в образовательных организациях, соответственно, имеют право на отсрочку, у некоторых проблемы с состоянием здоровья, - пишет издание.

В комиссариате региона подчеркнули, что срочников в зону проведения СВО отправлять не будут.

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