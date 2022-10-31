Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2022 7:05

Алтайский юрист рассказал, будут ли мобилизованные платить алименты

Согласно законодательству, мобилизованные могут подать заявление на приостановление исполнительных производств
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Размер алиментов изменится согласно новой зарплате мобилизованного

Размер алиментов изменится согласно новой зарплате мобилизованного

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницы Алтайского края, которые получают алименты на детей, в связи с частичной мобилизацией стали интересоваться, ждать ли им положенных зачислений. «Комсомолка» обратилась за разъяснениями к барнаульскому юристу Сергею Веселых, который рассказал, будут ли мобилизованные платить алименты и почему выплаты могут приостановить.

Согласно законодательству, если мобилизованный был официально трудоустроен, то его работодатель бронирует за ним его место, но заработок по основной работе у него отсутствует (зарплату военнослужащим платит Минобороны РФ, прим. ред.). В таком случае из-за отсутствия заработка исполнительный лист могут вернуть взыскателю алиментов, а ежемесячные отчисления прекратить. Чтобы решить ситуацию и взыскать положенные алименты, мать (или другой взыскатель, прим. ред.) должна обратиться к судебному приставу по месту жительства плательщика.

Также по закону мобилизованный может сам подать заявление о приостановке списания задолженности, однако сумма долга продолжит накапливаться.

- Но в случае смерти военнослужащего его ребенок может рассчитывать на полное погашение долга по алиментам, - подчеркнул Сергей Веселых.

С военнослужащих, которые отнесли исполнительный лист своему новому работодателю - Минобороны, алименты будут списывать через единый расчетный центр. При этом размер алиментов изменится согласно новой зарплате мобилизованного. Напомним, ежемесячно призванных на службу будут платить около 200 тысяч рублей и выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские власти рассказали, сколько будут получать мобилизованные

Также мобилизованным обещают помочь с покупкой одежды (подробнее)

Интересное