Алтайский юрист рассказал, будут ли мобилизованные платить алименты

Размер алиментов изменится согласно новой зарплате мобилизованного Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницы Алтайского края, которые получают алименты на детей, в связи с частичной мобилизацией стали интересоваться, ждать ли им положенных зачислений. «Комсомолка» обратилась за разъяснениями к барнаульскому юристу Сергею Веселых, который рассказал, будут ли мобилизованные платить алименты и почему выплаты могут приостановить.

Согласно законодательству, если мобилизованный был официально трудоустроен, то его работодатель бронирует за ним его место, но заработок по основной работе у него отсутствует (зарплату военнослужащим платит Минобороны РФ, прим. ред.). В таком случае из-за отсутствия заработка исполнительный лист могут вернуть взыскателю алиментов, а ежемесячные отчисления прекратить. Чтобы решить ситуацию и взыскать положенные алименты, мать (или другой взыскатель, прим. ред.) должна обратиться к судебному приставу по месту жительства плательщика.

Также по закону мобилизованный может сам подать заявление о приостановке списания задолженности, однако сумма долга продолжит накапливаться.

- Но в случае смерти военнослужащего его ребенок может рассчитывать на полное погашение долга по алиментам, - подчеркнул Сергей Веселых.

С военнослужащих, которые отнесли исполнительный лист своему новому работодателю - Минобороны, алименты будут списывать через единый расчетный центр. При этом размер алиментов изменится согласно новой зарплате мобилизованного. Напомним, ежемесячно призванных на службу будут платить около 200 тысяч рублей и выше.

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