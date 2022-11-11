В Индустриальном районе Барнаула открылся новый детский сад

Садик находится в квартале 2033 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылся новый детский сад №281 в Индустриальном районе в квартале 2033. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Садик оснащен современным и безопасным оборудованием и игрушками для разных возрастных групп.

- Детский сад принимает 330 дошколят, включая малышей ясельного возраста. Комплектация групп уже завершена, - пишет пресс-служба.

В учреждении даже есть собственная изостудия с маркерными досками, световыми планшетами для рисования песком, современный пищеблок, кабинеты педагога-психолога и учителя логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. Также здание и территория адаптированы для лиц с ограниченными возможностями: выложена тактильная плитка, пандус, лифт.

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