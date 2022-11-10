Жительница Барнаула вышла в финал конкурса «Мисс Офис – 2022»

Екатерина Рощихина. Фото: missoffice.org

Жительница Барнаула Екатерина Рощихина поборется за звание «Мисс Офис – 2022» и главный приз - 3 млн рублей. Как сообщается на сайте конкурса, она вышла в финал.

Судя по визитке, девушка трудится в компании РЖД в должности технолога ПТО. Окончила Сибирский государственный университет путей сообщения. В строке «О себе» Екатерина пишет: «Говорят, что если человек чего-то очень сильно хочет, то это сбывается, поэтому верю в себя и в силу притяжения».

В финале 19 ноября оценивать конкурсанток будут известный фигурист Алексей Ягудин, певица Лена Катина, поэтесса Ирина Астахова, действующая обладательница титула Евгения Касатова и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайская модель выиграла престижный конкурс красоты и отправится в Болгарию

Она поборется за звание «Миссис вселенная» (подробнее)