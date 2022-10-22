Алтайская модель выиграла престижный конкурс красоты и отправится в Болгарию

Фото со страницы Татьяны Жилиной Вконтакте vk.com/id174804079

Модель из Алтайского края Крестина Ищенко стала победительницей национального конкурса красоты «Миссис Россия International 2022». Женщина отправится на конкурс «Миссис вселенная», который пройдет в Болгарии, сообщила руководитель Международного модельного агентства Татьяна Жилина.

- Кристина достойно представила нас и получила титул «Миссис Россия universe 2022», - пишет Татьяна Жилина на своей странице Вконтакте.

Сама модель написала в своих соцсетях, что едет в родной Алтайский край с «невероятно красивой короной».