Барнаульский священник проведет молебен «об одержимых компьютерной страстью»

С этого года зависимость от видеоигр признана болезнью Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле 8 ноября пройдет молебен об одержимых компьютерной зависимостью. Как рассказал «Комсомолке» отец Александр Микушин, родители уже неоднократно обращались с просьбой провести такую службу.

- По многочисленным просьбам родителей, дети которых пошли сегодня в школу, во вторник, 8 ноября в Покровском соборе буду служить молебен о детях одержимых компьютерной страстью, - отметил Александр Микушин.

Начало молебна и акафиста Божией Матери назначено на 18:30, по окончании вечерней службы.

Напомним, с этого года зависимость от видеоигр признана болезнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В барнаульском соборе проведут молебен «об одержимых компьютерной страстью»

С этого года зависимость от видеоигр официально включена в классификацию болезней (подробнее)