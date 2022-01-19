В барнаульском соборе проведут молебен «об одержимых компьютерной страстью»

Священник считает, что сидеть целый день в телефоне или компьютере - это грех Фото: Анна Перевощикова

Накануне стало известно, что синодальная богослужебная комиссия РПЦ составила текст молебна об одержимых компьютерной страстью. Сейчас текст находится на рассмотрении в Священном синоде. Как стало известно «Комсомолке», в скором времени и в Барнауле проведут первый молебен о тех, для кого виртуальный мир становится важнее реального.

С 2022 года зависимость от видеоигр официально входит в новую классификацию болезней ВОЗ. Видео- и цифровая игромания считается болезнью в случае, если зависимый ставит виртуальность превыше других интересов и повседневных занятий, причем не менее, чем на протяжении года. Однако в ВОЗ признали, что бывают тяжелые случаи, когда для постановки диагноза достаточно меньшего срока.

Как рассказал «Комсомолке» барнаульский священник Александр Микушин, молитва предназначена для того, чтобы человек меньше сидел за телефоном или у экрана компьютера и почувствовал счастье освобождения от виртуальной зависимости. При этом молиться можно не только за тех, кто реально болеет игроманией, но и за тех, кто просто много времени сидит, уткнувшись в экран смартфона.

- Мое личное мнение: сидеть целый день в телефоне или компьютере - это грех, праздность. Пользы от этого никакой. Я сам лично молился и Николаю Чудотворцу, и Пантелеймону за своих детей, и внезапно им дали путевки в белокурихинский санаторий, а там с первого дня забирают телефоны и выдают в день всего на полчаса. Какое же это счастье: они там общаются, могут полностью прочувствовать всю радость коммуникации. Я был удивлен, что в наше время организация не пошла на поводу у родителей, потому что некоторые возмущаются, мол, они должны быть постоянно с детьми на связи, - подчеркнул священник.

Александр Микушин подчеркнул, что за этот год обеспокоенные родителей не раз обращались к священнослужителю с просьбой помолиться о детях, которые одержимы компьютерной страстью. В связи с этим священник намерен провести молебен в барнаульском Покровском соборе. О точной дате он обещал сообщить позже.

Пока официального текста молебна в открытом доступе нет, но отец Александр заверил, что молиться можно и своими словами.

- Господи, помоги моим детям избавиться от этой зависимости, и помоги увидеть, где я допустил ошибку, что сделал не так. Потому что настоящий лидер всегда начинает с себя, а не винит других, и благодаря этому приходит к победе, - добавил священник.

Комментарий психолога

Барнаульский детский и семейный психолог Виолетта Давыденко рассказала, как понять, что человек стал зависим от нахождения в цифровом пространстве.

- Человек зависим, когда ставит это дело в приоритет, больше, чем помощь близким и окружающим, выполнение своих обязанностей и так далее. Он становится не чутким к родным. У зависимых нет аргументации. К примеру, мама просит помочь ребенка помочь ей с уборкой, когда она плохо себя чувствует, а он считает, что его обманывают специально, чтобы отнять игру. Сейчас исследования подтвердили факт, что игровая зависимость вызывает физиологические изменения на уровне мозга, как и наркотическая и алкогольная зависимости. А когда начинаются изменения на уровне физиологии, то здесь уже необходима помощь специалиста, - подчеркивает эксперт.

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