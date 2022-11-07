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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:45

Уроженку Барнаула Марию Бутину наградили медалью Росгвардии в православном храме

Бутина сотрудничает в Росгвардией в разных направлениях
Вера Березовская
Мария призналась, что награда стала для нее приятной неожиданностью.

Мария призналась, что награда стала для нее приятной неожиданностью.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уроженку Барнаула, депутата Госдумы Марию Бутину наградили медалью Росгвардии «За содействие». Награждение прошло в стенах Князь-Владимирского храма, который освятил патриарх Кирилл, сообщила девушка на своей странице «Вконтакте».

– С Росгвардией сотрудничаю давно: в разных направлениях - от работы с личным составом, проведения лекций и формирования образовательных программ Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ до давнего и продуктивного взаимодействия в рамках организации военно-патриотических лагерей на Бородинском поле, – рассказала Бутина.

Депутат также отметила, что также состоит в попечительском совете Росгвардии. Мария призналась, что награда стала для нее приятной неожиданностью.

Напомним, ранее Мария Бутина презентовала в Барнауле книгу «Тюремный дневник»