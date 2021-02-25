В краевой столице 24 февраля прошла презентация книги «Тюремный дневник» Марии Бутиной. Первым делом, бывшая американская заключенная, а ныне член Общественной палаты РФ и эксперт при Уполномоченном по правам человека приехала Алтайский государственный университет, встретивший свою выпускницу букетом белых хризантем и аплодисментами.Напомним, что Мария провела в американской тюрьме как «иностранный агент без регистрации» 467 дней.«Учитесь думать»Жизнерадостная Бутина со сцены призналась в любви к Сибири, родне и альма-матер и пожелала студентам: «Учиться думать, чтобы не быть ведомыми».В скором времени, кстати, выпускница факультета политологии начнет читать в АлтГУ курс по информационнной и кибер-безопасности (большей частью в формате онлайн – прим. авт).Отправила экземпляр агенту ФБРВ книге, написанной нашей землячкой за время самоизоляции, более 500 страниц, посвященных злоключениям в американских застенках. Есть и душевные воспоминания об алтайском детстве.- Издавая книгу, я встречалась со скепсисом, мол, кто сегодня столько читает, но думаю, настоящую книгу ничто не заменит, - отметила автор на презентации. - Там реальная история, которую я написала сама, никаких литературных рабов не было.Среди первых адресатов фолианта и агент ФБР, который допрашивал Марию в течение полугода.- Книга не рекомендована к изданию в Соединенных штатах, тем не менее, у меня есть планы сделать ее знаковым событием и в Америке, – говорит Бутина, прозванная в американских СМИ Матой Хари.- Надеюсь, этот агент изыщет возможность прочитать ее и перевести, как он нашел возможность перевести все мои дневники.Домыслы в ВикипедииНа встрече со студентами Мария поделилась, что недавно, наконец, прочитала о себе полностью информацию в Википедии.- И очень удивилась некоторым фактам. Например, там написано, что у меня есть ребенок и муж, – смеется девушка.Она говорит, что из-за этой информации в Википедии ей в интервью часто задают вопрос о ребенке.- Но самое интересное в другом. На основании этой статьи в Википедии меня и агент ФБР на допросе настойчиво спрашивал: «Мария, вы ведете двойную жизнь. Где вы скрываете ребенка в России?». Понятно, что можно не заметить мужа, но, наверно, я бы заметила как женщина, если бы родила ребенка, - язвит Маша.Если о мужчинах, то пока самым главным любимым мужчиной для Марии остается отец. Так, на вопрос: «Кого вы поздравили 23 февраля первым после папы?», заданный на презентации, Бутина стремительно ответила: «У меня нет второго после папы, все главные поздравления - ему».Благодарна государствуНа встрече прозвучали вопросы и о том, обсуждались ли в общественной палате права политзаключенных.- В России нет политзаключенных, - обрезала Мария.Протестующие, задержанные на недавних митингах, по ее мнению, нарушили закон.- Несмотря на то, что я помогаю и российским заключенным, моя работа в первую очередь направлена на помощь согражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом, - подчеркнула политик, добавив: - Кто-то помогает животным, кто-то семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, у меня другой профиль.Также на презентации своей книги Мария Бутина в очередной повторила, что благодарна государству, которое не бросило ее в застенках, президенту, консулам и всем другим гражданам, которые выступили в ее защиту.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМария Бутина: «До последнего я боялась, что что-то пойдет не так и меня домой не вернут»Последнее, что Мария помнит из свободной жизни, как вместе с приятелем готовилась к переезду. Потом в дверь постучали...«Там стояли 12 сотрудников ФБР с автоматами. На меня надели наручники и отвезли в тюрьму. Больше я свободы не видела вплоть до вчерашнего дня» , - вспоминает Мария. (подробнее)