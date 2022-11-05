Скриншот публикации со страницы Данила Дегтярева

В Барнауле исчезла табличка с памятного знака ликеро-водочному заводу. Об этом рассказал историк Данил Дегтярев на своей странице во Вконтакте.

Знак расположен на Комсомольском проспекте, рядом с парком "Изумрудный". Сейчас от завода с богатой вековой историей осталось несколько строений - жилой дом, бондарная и спиртохранилище. Недавно на территории построили современный жилой комплекс. Историк обеспокоен тем, что будет в будущем с памятной табличкой заводу:

- Кто отвечает за памятный знак в случае, если предприятия уже нет? Или логика такая, что нет завода - не нужен и памятник ему? - пишет историк.

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