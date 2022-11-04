В Нагорном парке Барнаула торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

Стела «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

4 ноября в День народного единства в Барнауле прошла торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести». 32-метрвоове сооружение установили в Нагорном парке, сообщает пресс-служба правительства региона.

В церемонии открытия стелы участвовали чиновники, общественники и другие жители города.

– Сегодня мы все вместе открываем стелу «Город трудовой доблести». Она возведена в связи с присвоением городу Барнаулу этого почетного звания Российской Федерации и в честь, и в память тех десятков, сотен тысяч жителей Барнаула, за их подвиг – настоящий трудовой подвиг и обеспечение Победы нашей страны в Великой Отечественной войне, – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нагорном парке прошел парад флагов 89 субъектов России. Флаги пронесли воспитанники военно-патриотических клубов Барнаула. Кроме того, барнаульцы возложили цветы к подножию стелы.

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

32-метровая стела находится на верхней площадке Нагорного парка. Оттуда открывается вид на Обь. Место размещения конструкции барнаульцы выбрали во время интернет-голосования. В нем приняли участие более 146 тысяч жителей города.

Каркас стелы изготовили в Москве. На облицовочных панелях есть лазерное изображение, ночью объект подсвечивается. Единое архитектурное решение разработали специалисты Российского военно-исторического общества. Эскизный проект стелы «Город трудовой доблести» подготовили скульптор-монументалист Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский.

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Справка

Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» Барнаулу присвоили указом президента Владимира Путина. Звание присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

В будущем звания «Город трудовой доблести» могут присвоить трем другим городам Алтайского края: Рубцовску, Новоалтайску и Бийску.

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег Укладов

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» Фото: Олег УКЛАДОВ

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